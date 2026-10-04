Олимпийская чемпионка объяснила присутствие спортсменов в Госдуме

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о том, что нижняя палата Федерального собрания нуждается в спортсменах. Об этом сообщает ТАСС.

Она рассказала, что в Госдуме есть представители разных профессий, что кажется ей правильным, ведь люди с разных точек зрения смотрят на различные проблемы.

Журова добавила, что в ГД обсуждаются вопросы всех сфер жизни страны, а также большое количество законов, связанных со здоровым образом жизни и спортом. В таких ситуациях без профессионального мнения не обойтись, подчеркнула она.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования замещались 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.

В результате партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, партия «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — один. Также четыре мандата получили четыре самовыдвиженца.

30 сентября Госдума девятого созыва провела первое пленарное заседание после сентябрьских выборов. Состав депутатов значительно обновился, а председателем нижней палаты третий раз подряд избрали Вячеслава Володина. Также в ГД выступил президент РФ Владимир Путин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об обновлении почти половины состава Госдумы.