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«Даже «Сочи» с «Ладой» не подпишут»: экс-игрок сборной России о Кузнецове

Экс-хоккеист сборной России Рыбин сомневается, что Кузнецова подпишут в КХЛ
TheHersheyBears/X

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин выразил сомнение в дальнейшем продолжении карьеры форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Честно говоря, уже и не смешно. Если дело в родителях, как пишут, тут все понятно, это святое, можно и приостановить карьеру. Но лично я не увидел от него привычных игровых качеств. А ведь я понимаю, насколько это раньше был сильнейший мастер. Теперь я не понимаю, какие команды в КХЛ он может заинтересовать. Думаю, его даже «Сочи» с «Ладой» не подпишут», — сказал Рыбин.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев». Игрок присоединился к уфимцам в январе 2026 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 19 матчей, набрав 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф на счету форварда 2 очка в 7 играх.

После возвращения из Северной Америки Кузнецов выступа за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До этого Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее агент Кузнецова раскрыл причину расторжения контракта с «Сибирью».

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