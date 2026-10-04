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Аделия Петросян о продолжении карьеры: знала что будет тяжело

Аделия Петросян: стараюсь не форсировать и просто иду в своём темпе
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, с какими сложностями столкнулась после решения продолжить карьеру. Ее слова передает Первый канал.

«Я знала, что будет тяжело, поэтому сейчас стараюсь не форсировать и просто иду в своём темпе. Знаю, что много недовольных есть, много обсуждений и критики. Но, в принципе, рада, как сейчас у меня устроена жизнь», — сказала Петросян.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Петросян назвала себя максималисткой с ленью.

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