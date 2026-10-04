За Батраковым будут следить скауты «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

За футболистом Батраковым будут следить скауты «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Скауты английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» прилетят в Турцию, чтобы лично наблюдать за игрой футболиста турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», сообщает «Первый спорт».

Встреча состоится 13 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий клуб «Галатасарай» в матче пятого тура чемпионата Турции против «Коджаэлиспора». Батраков вышел на поле на 59-й минуте, заменив Габриэля Сару. На 71-й минуте россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, который открыл счет в игре. Встреча завершилась со счетом 1:0. 19 сентября «Галатасарай» потерпел поражение в матче с шестого тура чемпионата Турции от «Трабзонспора». Встреча завершилась со счетом 0:4, Батраков начал матч на скамейке запасных и появился на поле уже по ходу игры на 68-й минуте.

Ранее сообщалось, что тренер «Галатасарая» планирует изменить роль Батракова в линии атаки.