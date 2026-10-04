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Булыкин назвал виноватого в конфликте Криштиану Роналду с тренером сборной Португалии

Булыкин: Роналду позволительно разговаривать на равных с тренером
Pedro Nunes/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России и ведущих клубов РПЛ и европейских чемпионатов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду, который покинул сборную Португалии после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

«Мы не знаем нюансов. Понятное дело, что Криштиану — величайший футболист. Сколько он принес пользы сборной Португалии, вообще всей Португалии, футболу, сколько «Золотых мячей» выиграл, поэтому, конечно же, он просит уважения к себе, тем более он приехал в сборную и здесь просит уважения и хочет разговаривать на равных с тренером. Конечно же, ему такое позволительно, потому что он игрок мирового уровня. А в чем они не сошлись с тренером и почему он уехал — это уже нужно будет спрашивать или ждать, когда это все обнародуется. А пока ситуация не очень хорошая для команды, для Криштиану, для тренера и для имиджа сборной Португалии, да и вообще для Португалии, потому что он очень много сделал как для сборной, так и для страны», — подчеркнул Булыкин.

Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии и улетел на своем частном самолете в Мадрид после того как не вышел на поле в матче с Норвегией, несмотря на обещание наставника выпустить его на полчаса, а также из-за пресс-конференций Жезуша, где тренер не проявил к капитану сборной уважения.

Ранее сообщалось, что Роналду со скандалом сбежал из сборной Португалии, почувствовав себя преданным.

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