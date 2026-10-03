Легенда «Зенита» нашел общее у Роналду и Дзюбы

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «Советскому спорту» заявил, что у нападающих Артема Дзюбы и Криштиану Роналду есть кое-что общее.

«Их объединяет одна общая черта — они не могут вовремя закончить карьеру и уйти красиво. Нет ни одного спортсмена в мире, которому удалось победить возраст. Это надо понимать», — заявил Петржела.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Роналду с тренером из-за недопуска футболиста на матч Лиги наций с Норвегией. Глава федерации футбола Португалии провел тогда экстренные переговоры, и конфликт был улажен. Однако на пресс-конференции перед игрой с Данией тренер допустил, что Роналду может пропустить и этот матч.

На счету 41-летнего форварда остаются два мировых рекорда, связанных со сборной — звание лучшего бомбардира в истории (146 мячей) и титул рекордсмена по количеству сыгранных матчей (234).

Ранее сборная Португалии потеряла 2 млн подписчиков после бунта Криштиану Роналду.