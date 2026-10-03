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Овечкину предсказали побить рекорд Гретцки

Тренер Буцаев заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Daniel Kucin Jr./Reuters

Бывший главный тренер московского ЦСКА Вячеслав Буцаев в интервью Vprognoze заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему числу голов в НХЛ и в Кубке Стэнли.

В данный момент на счету Овечкина 1006 голов, а у Гретцки — 1016.

«Прежде всего хочется пожелать Александру удачи, провести сезон без травм на таком же высоком уровне, как и все предыдущие годы. Абсолютно не сомневаюсь, что рекорд будет поби», — заявил Буцаев.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление о готовности Овечкина к сезону НХЛ.

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