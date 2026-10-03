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Лидеру «Зенита» предрекли «Барселону»

Экс-СЕО «Чертаново» Ларин: Глушенков может соперничать с Рафиньей в «Барселоне»
Футбольный клуб «Зенит»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в интервью «Советскому спорту» заявил, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков способен конкурировать с полузащитником сборной Бразилии Рафиньей за место в основном составе «Барселоны».

По его словам, об этом говорит тот факт, что Глушенков вытесняет Луиса Энрике, который также вызывается в расположение бразильской сборной, из состава петербургской команды.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы Максим уехал в «Барселону». Когда бы он туда приехал, все бы поняли, что он игрок стартового состава. Мой анализ может показаться странным, Но если Луис Энрике вытесняет Рафинью в сборной Бразилии, а Глушенков вытеснил Луиса Энрике из состава в «Зените», соответственно, он может вытеснить Рафинью из основы «Барсы», — заявил Ларин.

В данный момент Глушенков пребывает в расположении сборной России по футболу, которая сегодня обыграла Намибию. Игра прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». На 37-й минуте после передачи Александра Соболева забил Лечи Садулаев. Данил Пруцев отличился на 54-й, Константин Тюкавин – на 65-й, Максим Глушенков – на 84-й и на 90+2-й, а Максим Петров — на 87-й, реализовав пенальти.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Намибию, показав хорошую игру в первом тайме и превзойдя Иран по качеству действий на поле.

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