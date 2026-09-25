Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Спорт

Экс-футболиста «Анжи» арестовали за приобретение наркотиков

Суд арестовал бывшего футболиста «Анжи» Гасанова по делу о наркотиках
ФК «Динамо Махачкала»

Бывший защитник футбольного клуба «Анжи» Шамиль Гасанов решением суда в Москве заключен под стражу по делу о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным следствия, 22 сентября 33-летний футболист приобрел наркотики через интернет, получил координаты «закладки» и отправился на место. Пока он искал приобретенное, его обнаружили и задержали правоохранители. Гасанова доставили в отдел, дело передали в суд. На заседании ему назначили арест до 22 ноября.

Летом 2023 года футболист уже был пойман с наркотическими веществами. Тогда его машину остановили сотрудники ДПС, во время обыска нашли сверток с 0,54 грамма мефедрона.

За время своей карьеры Гасанов выступал за множество клубов. В их числе «Подолье», «Анжи», «Тромсе», «Енисей», «Балтика», «Чайка», «Легион-Динамо», «Динамо» из Махачкалы, а также узбекистанский «Сурхан». С февраля текущего года футболист играл за «Муром» из Второй лиги.

Ранее в автобусе чемпионов Бразилии нашли почти центнер марихуаны.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!