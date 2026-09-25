Экс-футболиста «Анжи» арестовали за приобретение наркотиков

Бывший защитник футбольного клуба «Анжи» Шамиль Гасанов решением суда в Москве заключен под стражу по делу о наркотиках. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным следствия, 22 сентября 33-летний футболист приобрел наркотики через интернет, получил координаты «закладки» и отправился на место. Пока он искал приобретенное, его обнаружили и задержали правоохранители. Гасанова доставили в отдел, дело передали в суд. На заседании ему назначили арест до 22 ноября.

Летом 2023 года футболист уже был пойман с наркотическими веществами. Тогда его машину остановили сотрудники ДПС, во время обыска нашли сверток с 0,54 грамма мефедрона.

За время своей карьеры Гасанов выступал за множество клубов. В их числе «Подолье», «Анжи», «Тромсе», «Енисей», «Балтика», «Чайка», «Легион-Динамо», «Динамо» из Махачкалы, а также узбекистанский «Сурхан». С февраля текущего года футболист играл за «Муром» из Второй лиги.

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