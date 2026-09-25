В России объявили в розыск фигуриста Гнедина

МВД России объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке спортсмена.

Статья, по которой разыскивают фигуриста, в базе не уточняется.

Александр Гнедин выступал в танцах на льду. В 2020 году в паре с Ангелиной Зиминой он занял 16-е место на первенстве России среди юниоров, набрав в сумме 133,34 балла. За ритмический танец пара получила 54,97 балла, за произвольный — 78,37.

В сезоне-2019/20 Гнедин и Зимина выступали на этапах Кубка России. Лучшим результатом стало пятое место на отдельных этапах. В финале Кубка России того же сезона пара стала седьмой среди юниоров.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее российская фигуристка рассказала о первой реакции на допуск ISU.