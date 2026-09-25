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Спорт

Андреева не сумела выйти в полуфинал «пятисотника» в Сингапуре

Первая ракетка России Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Сингапуре
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Сингапуре.

В четвертьфинале россиянка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счетом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

За время матча Андреева не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Фернандес встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Андреева — победительница «Ролан Гаррос» — 2026. Она также выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Ханчжоу.

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