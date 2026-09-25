Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Ханчжоу

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу.

В матче 1/8 финала Рублев обыграл австралийца Ринки Хидзикату. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

За время игры Рублев выполнил 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. В следующем круге он встретится с победителем матча между Жайме Фарией и Юго Гастоном.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Роман Сафиуллин одержал победу на старте турнира в Ханчжоу.