«Амур» одержал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

«Амур» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ

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Хабаровский «Амур» одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1.

«Локомотив» вышел вперед на 12-й минуте благодаря шайбе Ильи Николаева. На 13-й минуте нападающий гостей Александр Полунин не смог реализовать буллит. В третьем периоде «Амур» забросил трижды: Данил Юртайкин (46-я минута), Кирилл Пилипенко (51-я) и Кирилл Ураков (56-я).

Несмотря на поражение, «Локомотив» сохранил первое место в Западной конференции, имея 14 очков. «Амур» набрал 7 баллов и занимает седьмую строчку на Востоке.

В следующем матче хабаровчане примут «Нефтехимик», а ярославцы на выезде сыграют с «Сибирью».

Действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», который в финальной серии Кубка Гагарина одолел казанский «Ак Барс» в шести матчах с результатом 4-2. «Локомотив» завоевал трофей Кубка Гагарина второй сезон подряд.

Ранее ЦСКА выиграл четвертый матч подряд.