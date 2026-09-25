Губерниев заявил, что в сборной России должны играть футболисты не для галочки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на осенних матчах сборной хочет увидеть в деле игроков, для которых выступление за национальную команду не станет формальностью. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хочется посмотреть в деле футболистов, для которых это не будет игра для галочки. Надо людям радость подарить, которой не так много, к сожалению. Поэтому играть должны те, кто способен эту радость дарить. Надеюсь, тренерский штаб таких футболистов распознает. Разумеется, с поправкой на футбольное мастерство», — сказал Губерниев.

В ближайшее время сборная России проведет три матча. 29 сентября Россия сыграет с Ираном. За последние годы Россия и Иран играли дважды: в 2023 году в Тегеране матч завершился со счетом 1:1, а в 2025 году российские футболисты в Волгограде одержали победу с результатом 2:1. Товарищеский матч с Намибией пройдет в Екатеринбурге 3 октября. Встреча с Нигерией состоится в Нижнем Новгороде 6 октября.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1). Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

Ранее бывший игрок сборной назвал самого сильного соперника России.