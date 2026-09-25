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Легенда РПЛ назвал лучшую команду России по игре

Экс-футболист Деменко: больше всех понравился «Спартак»
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о первой части сезона Российской премьер-лиги, назвав лучшую по игре команду турнира.

«По игре, честно говоря, больше всех понравился «Спартак». Поначалу понравился «Краснодар», показывал добротный чемпионский футбол. Но потом мы увидели спад. Да, там кадровые потери произошли, но тем не менее. Но если брать весь отрезок по игре, «Спартак» выглядел лучше других команд, того же «Зенита». Но если брать турнирную таблицу, то лидеры рядом, и у всех еще будут потери. Выделить кого-то тяжело. Но по борьбе за титул мы видим четкую картину: бороться будут «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». ЦСКА, конечно, видно, что будет прибавлять, в зимний перерыв наверняка возьмет каких-то игроков, но по игре три команды выглядят предпочтительнее», — подчеркнул Деменко.

По итогам девяти туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнире с 21 набранным очком, дальше располагаются набравшие по 19 баллов московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а санкт-петербургский «Зенит» идет на пятом месте с 18 очками.

Ранее легенда РПЛ назвал главное разочарование старта сезона.

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