Бывший игрок сборной назвал самого сильного соперника России

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы РПЛ и национальную сборную, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о соперниках сборной России на ближайший отрезок, назвав Иран самым сильным из них.

«Согласен, что, если Иран будет в оптимальном составе, то это будет наиболее сильный соперник, против которого хотелось бы увидеть основной состав нашей команды. Все-таки Иран летом выступал на чемпионате мира, там есть сильные футболисты. Хотелось бы, чтобы и Иран был в полном составе, и Россия сыграла основой, и мы бы посмотрели нынешний уровень. Но тренеры сборной не могут отвечать за состояние, в котором игроки прибудут в их расположение. Ну и непонятно, какой будет тактический рисунок. Но для футболистов точно лучше играть с более сильным соперником. Тем более от игр со «слабыми» и болельщики сразу ждут крупной победы по заказу, а так бывает далеко не всегда», — подчеркнул Деменко.

Россия под руководством Валерия Карпина во время отрезка матчей национальных команд в сентябре-октябре встретится с командами Ирана, Намибии и Нигерии.

Ранее Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России с командой Намибии, назвав ее коллективом не того уровня.