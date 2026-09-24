Вратарь «Краснодара» попал в топ-10 самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг

Агкацев вошел в топ-10 самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев попал в список десяти самых дорогих голкиперов мира, выступающих за пределами топ-5 европейских чемпионатов. Рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES).

Агкацев расположился на 10-й строчке. Его трансферная стоимость оценивается в 15,3 миллиона евро.

Первое место в списке занял Матей Коварж из ПСВ с оценкой 29,4 миллиона евро. Вторым стал Анатолий Трубин из «Бенфики» — 45,1 миллиона. Третью строчку занял Диогу Кошта из «Порту» — 49,3 миллиона евро.

Станислав Агкацев выступает за основную команду «Краснодара» с 2022 года. В сезоне-2026/2027 он провел девять матчей в РПЛ, в которых пропустил семь голов. В четырех играх вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно о намерении Михаила Галактионова покинуть «Локомотив».