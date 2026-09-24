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Спорт

Сихарулидзе: у Валиевой не до конца получились обе программы на контрольных прокатах

Глава ФФККР Сихарулиздзе: у Валиевой не до конца получились программы
Александр Вильф/РИА Новости

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что у Камилы Валиевой не до конца получились обе программы на контрольных прокатах, передает ТАСС.

«Пока сложно судить о том, что будет дальше. У Камилы Валиевой не до конца получились обе программы на этих прокатах, но это ни о чем не говорит. Не будем забывать, что она не выступала на соревнованиях четыре года», — сказал Сихарулидзе.

В составе сборной России Валиева взяла командное золото на Олимпиаде-2022. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла. В августе она получила нейтральный статус, который позднее — в сентябре — был отозван.

Ранее Валиева рассказала о внутреннем состоянии.

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