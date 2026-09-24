Ветеран «Спартака» заявил, что не стал бы критиковать «Зенит»

Экс-футболист Бояринцев заявил, что не стал бы критиковать «Зенит»

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что не стал бы критиковать петербургский «Зенит» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Не стал бы сильно критиковать «Зенит», они забили больше всех, одна победа от первой строчки. Не считаю, что они провалились. Своё наверстают и будут бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев.

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 3:2 в девятом туре чемпионата России. На 9-й минуте Максим Глушенков открыл счет. На 16-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество гостей. На 22-й минуте Брайан Хиль отыграл один мяч. На 49-й минуте Луис Энрике забил третий гол сине-бело-голубых. На 81-й минуте Илья Петров сократил отставание «Балтики» до минимума.

После этой игры «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков после девяти матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. «Балтика» с 11 очками располагается на восьмом месте. В десятом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» 10 октября.

Ранее бывший футболист сборной России предсказал провал одному из лидеров РПЛ.