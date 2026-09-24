Роналду рассказал, почему его вызвали в сборную Португалии

Форвард саудовского «Аль-Насра» рассказал, почему его вызвали в сборную Португалии, заявив, что передает пользу клубу, передает Record.

«Думаю, я попал в национальную команду, потому что приношу пользу своему клубу. Что бы ни было нужно тренеру, я всегда готов помочь: сыграть, выйти на замену или не играть», — сказал Роналду.

Португалия сыграет с Уэльсом 24 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Этот матч станет первым для Португалии и Уэльса в Лиге наций.

Сборная Португалии уступила Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 0:1. Роналду, у которого пять побед в Лиге чемпионов, две Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», накануне игры заявил, что этот мундиаль станет для него последним. В итоге форвард так и не стал чемпионом мира.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах. Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее Роналду опубликовал мотивирующий пост.