Павлюченко посоветовал Дзюбе успокоиться

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко посоветовал форварду Артему Дзюбе успокоиться, передает «Матч ТВ».

«Если есть желание и если есть клубы, которые хотят его видеть — дай бог, пусть поиграет, я только рад буду. Мне кажется, что уже хватит. Он и так больше всех забил — пусть успокоится (смеётся). Так что хватит», — сказал Павлюченко.

Дзюба объявил об уходе из «Акрона» 23 мая. На сегодняшний день вариантов продолжения карьеры, которые бы устроили Дзюбу, у него нет. Сам игрок хотел бы провести еще один сезон в футболе, однако у него было условие — это должна была быть московская команда. Из столичных клубов в нем была заинтересована только «Родина», что не удовлетворило игрока.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Александр Мостовой рассказал, нужен ли Дзюба клубам РПЛ.