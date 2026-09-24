Легенда «Спартака» о возможном уходе лидера команды: трагедии не будет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что возможный уход Эсекьеля Барко не станет трагедией для команды, передает «Чемпионат».

«Он хороший игрок, но трагедии не будет. Из «Спартака» уходили и не такие личности, и клуб это преодолевал. Барко много сделал для того, чтобы клуб находился высоко в таблице, ключевые голы забивал, но в целом это обычный игрок», — сказал Бояринцев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл воронежский «Факел». Встреча прошла 16 сентября на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0, единственный гол в игре забил форвард красно-белых Манфред Угальде на 91-й минуте. Во втором тайме судья отменил два гола хозяев из-за офсайда и выхода мяча за пределы поля. Защитник гостей Матвей Бардачев был удален на 66-й минуте за вторую желтую карточку: он толкнул плечом Угальде.

После девяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Факел» заработал три очка и располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее экс-глава «Спартака» назвал московский клуб дойной коровой.