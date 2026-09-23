Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Спорт

«Он просто лучший»: американский фигурист Малинин восхитился Гуменником

Фигурист Малинин: Гуменник просто лучший, он действительно хорош
Алексей Даничев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин во время стрима в своих социальных сетях восхитился россиянином Петром Гуменником.

«Он просто лучший, он действительно хорош. Я смотрел российские контрольные прокаты, очень рад его прогрессу. У него отличные программы, просто супер. Особенно короткая программа — я просто в восторге от неё. Ше‑Линн специально для него ее подготовила, так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер», — заявил он.

На зимних Олимпийских играх Гуменник стал шестым, набрав по итогам двух программ 271,21 балла. Победителем Олимпиады стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Малинин стал чемпионом Олимпиады в командном турнире, но в личном зачете оказался только восьмым.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Фигурист проводил второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна в США. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Малинина.

Ранее появилась информация, что Гуменник выступит в шоу Евгении Медведевой.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!