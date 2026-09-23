«Он просто лучший»: американский фигурист Малинин восхитился Гуменником

Олимпийский чемпион, чемпион мира, американский фигурист Илья Малинин во время стрима в своих социальных сетях восхитился россиянином Петром Гуменником.

«Он просто лучший, он действительно хорош. Я смотрел российские контрольные прокаты, очень рад его прогрессу. У него отличные программы, просто супер. Особенно короткая программа — я просто в восторге от неё. Ше‑Линн специально для него ее подготовила, так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер», — заявил он.

На зимних Олимпийских играх Гуменник стал шестым, набрав по итогам двух программ 271,21 балла. Победителем Олимпиады стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Малинин стал чемпионом Олимпиады в командном турнире, но в личном зачете оказался только восьмым.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Фигурист проводил второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна в США. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Малинина.

Ранее появилась информация, что Гуменник выступит в шоу Евгении Медведевой.