В сборной России по лыжным гонкам заявили о слабости, которую проявила FIS

Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) проявила слабость, сняв с себя ответственность за допуск российских лыжников на территории тех или иных стран, проводящих этапы международных соревнований. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«В FIS заявили, что не несут ответственность за допуск и выдачу виз третьими странами, где будут проходить этапы Кубка мира. Поэтому здесь FIS проявила определённую слабость и все оставила на откуп стран, проводящих этапы Кубка мира или главный старт чемпионата мира.

Если такое будет происходить, вопрос будет решаться на уровне МИД? Конечно, мы будем надеяться на поддержку Министерства иностранных дел. То есть, это уже вопрос не спортивный, а именно международных отношений», — пояснил Бородавко.

FIS заявила о санкциях в случае дискриминационного отношения к российским и белорусским лыжникам, которые будут участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация смягчила критерии допуска россиян, в частности, сняв запрет на участие для представителей ЦСКА и спортсменов из других силовых ведомств.

Ранее призер ОИ заявил о предвкушении баталий на международных турнирах с участием россиян.