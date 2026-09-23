ЦСКА выиграл четвертый матч подряд

Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске, завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Марат Хайруллин на 37-й минуте игры, его ассистентами выступили Джереми Рой и Прохор Полтапов. На 40-й минуте вторую шайбу армейского клуба забросил Дерек Барак с передачи Максима Мамина и Дмитрия Саморукова.

Для ЦСКА эта победа стала четвертой подряд в рамках регулярного чемпионата, «Амур» потерпел второе поражение в двух последних матчах.

В следующей игре армейский клуб сразится с тольяттинской «Ладой» 25 сентября, стартовая сирена прозвучит в 18:00 по московскому времени. Хабаровская команда в тот же день примет ярославский «Локомотив», начало матча — 12:00 мск.

Действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», который в финальной серии Кубка Гагарина одолел казанский «Ак Барс» в шести матчах с результатом 4-2. «Локомотив» завоевал трофей Кубка Гагарина второй сезон подряд.

Ранее «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне.