«Постоянно сплю»: Сафонов о свободном времени

Вратарь сборной России Сафонов: все свое свободное время сейчас я сплю

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что после прибытия в расположение сборной России до сих пор отсыпается после долгой дороги. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Позавчера прилетел в час ночи, долго переходил границу. В 2:15 ночи у меня взяли интервью для сборной, потом поехал в гостиницу. В восемь утра был медосмотр, перед которым я поспал три с половиной часа. Все свое свободное время сейчас я сплю. Плюс надо заниматься профилактикой. Только сплю и восстанавливаюсь», — поделился он.

Голкипер вызван в сборную России на предстоящие товарищеские матчи.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

20 сентября Сафонов стал худшим игроком команды в матче Лиги 1 с «Марселем» по версии SofaScore. Сафонов провел на поле весь матч и получил оценку 6,4. Это худший результат в команде, наряду с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери, который вышел справа в обороне и также получил 6,4. «ПСЖ» победил со счетом 2:1.

Ранее Сафонов дал наставление российским игрокам, желающим играть в Европе.