Гранд-финал сезона триатлона IRONSTAR состоится в Сириусе

Масштабный фестиваль спорта IRONSTAR Сириус 2026 состоится 1 по 4 октября 2026 года на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках мероприятия пройдут соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, женский и мужской забеги, детский старт, а также гранд-финал серии IRONSTAR INDOOR 2026. В фестивале примут участие атлеты из разных регионов, но наиболее широко представлены Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области.

1 октября программу откроет гранд-финал IRONSTAR INDOOR — соревнование по триатлону в помещении, этапы которого проходили в разных форматах в начале 2026 года. Теперь десять лучших участников сразятся за трофей.

Основная программа фестиваля стартует 2 октября. В этот день пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR, состоится эстафета SWIMSTAR 2K для команд из двух человек. Заплывы пройдут в акватории Имеретинского порта Черного моря. Также в этот день состоятся женский забег IRONLADY и мужской забег MANSTAR на дистанции 5 км. Для детей от 0 до 12 лет пройдет STARKIDS.

3 октября будут проведены соревнования по триатлону IRONSTAR 113 и IRONSTAR 1/8. Участникам соревнований 113 предстоит преодолеть 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Сириус — 2026 станет финальным событием сезона, по итогам которого определится итоговое распределение позиций в рейтинге All Stars.

4 октября завершит спортивную программу IRONSTAR OLYMPIC. Олимпийская дистанция включает 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Ранее футболист сборной России Иван Обляков назвал команду Ирана сильным соперником.