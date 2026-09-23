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Спорт

В Турции заявили о доверии «Галатасарая» к Батракову

Журналист Чинар: главный тренер «Галатасарая» очень доверяет Батракову
Joao Rico/Global Look Press

Турецкий журналист Дженк Чинар, освещающий «Галатасарай», заявил, что главный тренер стамбульской команды Окан Бурук доверяет российскому полузащитнику Алексею Батракову. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Батраков не показал ожидаемого уровня игры, но это совершенно нормально: это очень молодой игрок, который впервые уехал за границу. Главный тренер Окан Бурук очень доверяет Батракову и очень доволен его выступлением на тренировках», — указал он.

Официально о трансфере Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» было объявлено 20 августа. Рабочее соглашение между сторонами заключено на пять лет.

Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий клуб «Галатасарай» в матче пятого тура чемпионата Турции против «Коджаэлиспора». Батраков вышел на поле на 59-й минуте, заменив Габриэля Сару. На 71-й минуте россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, который открыл счет в игре. Встреча завершилась со счетом 1:0. 19 сентября «Галатасарай» потерпел поражение в матче с шестого тура чемпионата Турции от «Трабзонспора». Встреча завершилась со счетом 0:4, Батраков начал матч на скамейке запасных и появился на поле уже по ходу игры на 68-й минуте.

Батраков был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана (29 сентября, Казань), Намибии (3 октября, Екатеринбург) и Нигерии (6 октября, Нижний Новгород).

Ранее Батраков раскрыл мечту, которую хочет осуществить в «Галатасарае».

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