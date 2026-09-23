В сборной России считают Иран сильным соперником

Футболист сборной России Иван Обляков назвал национальную команду Ирана сильным соперником. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Много матчей Ирана не получилось посмотреть на чемпионате мира. Хорошая и крепкая команда. Тареми, Эззатоллахи, но он вроде не в сборной. Это один из сильных соперников в паузу. На неделю больше проведем: больше игр и тренировок — вот и все», — указал он.

В ближайшее время сборная России проведет три матча. 29 сентября Россия сыграет с Ираном. За последние годы Россия и Иран играли дважды: в 2023 году в Тегеране матч завершился со счетом 1:1, а в 2025 году российские футболисты в Волгограде одержали победу с результатом 2:1. Товарищеский матч с Намибией пройдет в Екатеринбурге 3 октября. Встреча с Нигерией состоится в Нижнем Новгороде 6 октября.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1). Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России на ноябрь.