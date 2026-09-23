Призер ОИ: благодаря решению FIS увидим баталии, по которым мы соскучились

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчить критерии допуска россиян и отменить запрет на участие в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами, является логичным и разумным. Об этом «Газете.Ru» заявил бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов, отметив работу российских спортивных руководителей.

«Наверное, рано благодарить за просто разумное решение вопроса, потому что могли и усугубить требования, которые заведомо были бы невыполнимы. Считаю, что этот пункт — 50 на 50, нейтральный. Потому что ЦСКА является спортивным клубом армии, отношение к спорту здесь налицо. Но в части наших спортсменов, которые представляют другие структуры, конечно, будет сложнее.

Насколько мне известно, если сам спортсмен изъявил желание подписать контракт с той или иной структурой, это будет считаться несоответствием декларации и причиной для недопуска к стартам. А как здесь определить, сам он захотел подписать контракт или кто-то другой за него изъявил желание?

Но в целом, конечно, новость хорошая, позитивная. Думаю, ребята совместно с федерацией и своими ведомствами определятся, как действовать, чтобы получить доступ к выступлениям на международной арене. И мне радостно, что мы в этом году будем смотреть по телевизоры Кубок мира с участием наших спортсменов. Не только в единичных случаях, как когда выступали Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Будет ожесточенная борьба, по которой мы соскучились, зрелищные баталии.

Посмотрим, как будет дальше. Понятно, что у FIS и МОК свои требования. Будут еще и третьи требования по въезду. Но думаю, что повестка пошла на смягчение. И здесь не могу не отметить министра спорта Михаила Дегтярева, главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрия Свищева. Они ведут работу — зачастую невидимую, но, думаю, благодаря их диалогам, конструктиву и появляются такие решения. Поздравляю всю спортивную общественность, лыжные виды спорта, зимников. А если будут проблемы со въездом в отдельные страны, думаю, найдутся решения, МИД поможет. И я рад, что сам смогу смотреть лыжные гонки», — заявил Петухов.

Ранее FIS заявила о санкциях за дискриминацию российских лыжников.