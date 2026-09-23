Стало известно, когда CAS рассмотрит иск ФХР по вопросу допуска хоккеистов

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу допуска российских хоккеистов 22 октября. Об этом сообщает «Матч ТВ».

О подаче иска ФХР объявила 1 сентября.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее в FIS смягчили критерии по выдаче нейтральных статусов российским атлетам.