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Спорт

«Не европейский уровень»: ветеран сборной России о Батракове

Экс-футболист Булатов назвал Батракова игроком не европейского уровня
Telegram-канал «Aleksey Batrakov»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» и экс-игрок сборной России Виктор Булатов выразил мнение, что российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков не дотягивает до европейского уровня. Его слова приводит Rusfootball.info.

«Для этой позиции ему не хватает скоростно-силовых качеств, антропометрии. Изначально был скептически к этому переходу настроен. Для меня не удивительно, что он не вписывается. Увы, это сегодня не игрок европейского и даже турецкого уровня», — указал он.

Официально о трансфере Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай» было объявлено 20 августа. Рабочее соглашение между сторонами заключено на пять лет.

Батраков отдал первую голевую передачу за турецкий клуб «Галатасарай» в матче пятого тура чемпионата Турции против «Коджаэлиспора». Батраков вышел на поле на 59-й минуте, заменив Габриэля Сару. На 71-й минуте россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, который открыл счет в игре. Встреча завершилась со счетом 1:0. 19 сентября «Галатасарай» потерпел поражение в матче с шестого тура чемпионата Турции от «Трабзонспора». Встреча завершилась со счетом 0:4, Батраков начал матч на скамейке запасных и появился на поле уже по ходу игры на 68-й минуте.

Ранее Батраков раскрыл мечту, которую хочет осуществить в «Галатасарае».

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