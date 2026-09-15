«ПСЖ» опубликовал пост, посвященный Сафонову

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал пост на своей странице в instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который посвящен российскому вратарю команды Матвею Сафонову.

В посте пресс-служба французского клуба сделала нарезку из успешных действий россиянина в матче четвертого тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом». Подпись к публикации гласит: «Чистый лист», что означает «сухой матч».

13 сентября «ПСЖ» победил в матче Лиги 1 со счетом 1:0 «Брест». Единственный мяч забил Ферран Торрес. Он отличился на пятой минуте.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на седьмом месте, имея в активе пять баллов. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с «Марселем». Встреча состоится 20 сентября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов подвел итоги матча с «Брестом».