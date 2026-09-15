«Надеюсь, все проблемы будут решены»: IBU о российских биатлонистах

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, который в скором времени покинет свой пост, обратился с напутствием к российским биатлонистам, отстраненным от международных турниров. Его слова приводит Sport24.

«Я надеюсь, что все проблемы будут решены в ближайшем будущем, что российские спортсмены смогут вернуться и соревноваться на международном уровне. Также основополагающие принципы IBU — честность, управление и устойчивое развитие — важны и не подлежат обсуждению», — заявил он.

18 августа появилась информация, что на сентябрьском конгрессе IBU вообще не будут рассматривать вопрос о допуске российских биатлонистов. 24 августа Далин заявил, что этот вопрос будет рассмотрен, однако только формально. Российские спортсмены отстранены от международных турниров с 2022 года.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее стало известно, допустят ли до соревнований российских биатлонистов.