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Соболенко оштрафовали на $7,5 тысяч за финал US Open — 2026

Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс. за поведение во время финала US Open — 2026
Eduardo Munoz/Reuters

белорусская теннисистка Арина Соболенко была оштрафована организаторами US Open на $7,5 тысяч за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михал Самульски в социальной сети X.

Соболенко сломала ракетку после игры. После завершения матча спортсменка села на скамейку, после чего ударила ракеткой о корт и сломала ее. Также по ходу самой игры несколько раз сильно выбивала мяч с корта, а после поражения с нецензурной лексикой выругалась на одного из операторов.

Встреча, которая длилась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 5:7, 6:2. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Рыбакиной 11 подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. По итогам турнира Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной.

Ранее Соболенко обратилась к Рыбакиной после поражения в финале US Open — 2026.

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