Названа главная проблема «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» ответил на вопрос, что считает главной проблемой петербургского «Зенита» — руководство Сергея Семака на посту главного тренера или селекцию клуба.

«Ну, я думаю, что и то, и то. Думаю, больше Семак, потому что все равно футболисты хорошие. Там нет плохих футболистов», — заявил он.

В матче восьмого тура чемпионата России «Зенит» обыграл московский «Локомотив». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», на 18-й минуте отличился Александр Руденко с передачи Сергея Бабкина. «Зенит» сравнял на 47-й минуте благодаря голу Кевина Андраде. На 70-й минуте Луис Энрике при ассисте Педро вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» идет пятым, набрав 15 баллов. В следующем туре чемпионата России петербургский клуб на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 16 сентября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее была названа причина недовольства «Зенита» судейством.