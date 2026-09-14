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Проблемы с бензином в России
Спорт

На стадионе «Родина» в Москве произошел пожар

На московском стадионе «Родина» произошел пожар
Telegram-канал «Mash на спорте»

В Москве произошел пожар на стадионе «Родина», где играет второй состав одноименного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Mash на спорте.

На площади десяти квадратных метров горит техника для ухода за газоном и технических работ. Также горит бочка с горючим и канистра с бензином. Все стоят в гараже. Предварительно, пострадавших нет.

12 сентября на этом стадионе играли «Родина-2» и «Машук-КМВ».

27 июля нлавный тренер пятигорского клуба «Машук-КМВ» Артур Садиров назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара на базе команды.

«Так и говорят службы: на третьем этаже базы произошло замыкание. Даже в этом есть большое благо для нас, что именно на третьем этаже загорелось, а не на втором или перво. Потому что у нас на базе остался один футболист, который находится на просмотре», — сказал Садиров.

Ранее в Рио-де-Жанейро сгорела крыша Олимпийского стадиона.

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