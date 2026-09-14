Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Спорт

Первый тренер Сафонова: защита «ПСЖ» играла ужасно

Первый тренер Сафонова Чистяков: Матвей делал все, что мог
CATHERINE STEENKESTE/Reuters

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского вратаря на старте текущего сезона, отметив, что оборона парижан играла ужасно, передает «Чемпионат».

«Я считаю, что пропущенные мячи «ПСЖ» на старте сезона, это вопрос обороны, она ужасно играла. А Матвей что мог, то и делал. На него оказывается большое давление, он постоянно в напряжении, но Матвей психологически устойчив», — сказал Чистяков.

13 сентября «ПСЖ» победил в матче Лиги 1 со счетом 1:0 «Брест». Единственный мяч забил Ферран Торрес. Он отличился на пятой минуте.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на седьмом месте, имея в активе пять баллов. В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Марселем». Встреча состоится 20 сентября.

Ранее Сафонов удивился, что его критиковали в начале сезона.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!