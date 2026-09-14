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Умер легендарный футболист «Вест Хэма»

Легенда «Вест Хэма» Миклошко умер в возрасте 64 лет
Michal Chwieduk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вратарь «Вест Хэма» и «Куинз Парк Рейнджерс» Людек Миклошко скончался в возрасте 64 лет, сообщает The Guardian.

Миклошко умер в возрасте 64 лет от рака. Миклошко перешел в «Вест Хэм» из чехословацкого «Баника» в 1990 году и помог клубу выйти в высший дивизион в своем первом сезоне. Он покинул клуб в 1998 году, сыграв в 373 матчах, и ушел в английский «Куинз Парк Рейнджерс», сначала на правах аренды.

Миклошко завершил карьеру в «Куинз Парк Рейнджерс» в 2001 году и вернулся в «Вест Хэм», где работал тренером вратарей до 2010 года. Позже он работал в спортивном агентстве, а затем стал членом правления и спортивным директором «Баника».

«Вест Хэм» заявил, что Миклошко навсегда займет особое место в сердцах болельщиков клуба. В 2024 году он заявил, что отказывается от лечения рака.

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