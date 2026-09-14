В «Спартаке» восхитились 18-летним суперталантом

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что рад первому голу полузащитника Никиты Массалыги. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я хочу видеть не только от него, но и от всех молодых игроков в нашей команде, от Сорокина и Полеха в частности, такой же самоотдачи, я хотел дать им время на поле, потому что они своей работой доказывают это. Сегодня такой шанс появился у Массалыги, я очень рад, что он смог воспользоваться моментом и реализовать его», — сказал Карседо.

Встреча, которая прошла 13 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет открыл полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш на 26-й минуте, для него этот мяч стал первым в текущем сезоне. На 55-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR за фол на Наиле Умярове. На 89-й минуте Никита Массалыга установил окончательный счет. В компенсированное время полузащитник гостей Константин Кучаев получил красную карточку.

После восьми матчей чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре московская команда встретится с «Факелом» 16 сентября.

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