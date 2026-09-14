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Сафонов стал лучшим игроком матча с «Брестом»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов стал лучшим игроком матча с «Брестом» по версии Sofascore
Sarah Meyssonnier/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов тал лучшим игроком матча Лиги 1 с «Брестом» по версии Sofascore, передает «Чемпионат».

Сафонов получил за свою игру оценку 9,3. Также в топ-4 игроков «ПСЖ» попали Ферран Торрес (7,6), Витинья (7,6), Вильям Пачо (7,3) и Усман Дембеле (7,3).

«ПСЖ» победил со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес. Он отличился на пятой минуте.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на седьмом месте, имея в активе пять баллов.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Сафонов не достоин номинации на «Золотой мяч».

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