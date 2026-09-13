«Локомотив» одержал победу над ЦСКА

Ярославский «Локомотив» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов на 16-й минуте, Рушан Рафиков на 36-й и Егор Сурин на 45-й. У хозяев отличились Денис Гурьянов на 29-й минуте и Денис Зернов на 59-й.

Эта победа стала для «Локомотива» четвертой подряд со старта сезона. С восемью очками ярославская команда единолично возглавляет таблицу Западной конференции. ЦСКА, имеющий в активе два очка, располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 15 сентября сыграет в гостях с челябинским «Трактором», а москвичи днем позже на выезде встретятся с «Сочи».

Действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», который в финальной серии Кубка Гагарина одолел казанский «Ак Барс» в шести матчах с результатом 4-2. «Локомотив» завоевал трофей Кубка Гагарина второй сезон подряд.

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