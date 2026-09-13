«Никаких вопросов не было»: российский фигурист о турнире в США

Козловский: в США нас везде очень тепло встречали, относились с уважением

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поделился впечатлениями от выступления на турнире серии «Челленджер» в Бостоне (США). Его слова приводит «Чемпионат».

«Огромное количество русскоговорящих, нас везде очень тепло встречали, относились с уважением, со вниманием к каким-то нашим просьбам. С этим аспектом нашего пребывания как в Японии, так и здесь никаких вопросов не было», — сказал фигурист.

В сумме за две программы Бойкова и Козловский набрали 198,66 балла. На втором месте оказались представители США Одри Шин и Спенсер Акира Хау (183,81), а тройку призеров замкнули еще одни американские фигуристы Кэти Макбит и Балаж Надь (180,95).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Бойкова высказалась об инциденте с гимном AIN на турнире в США.