«Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет открыл полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш на 26-й минуте, для него этот мяч стал первым в текущем сезоне. На 55-й минуте Пабло Солари реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR за фол на Наиле Умярове. На 89-й минуте Никита Массалыга установил окончательный счет. В компенсированное время полузащитник гостей Константин Кучаев получил красную карточку.

После семи матчей чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с восемью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Факелом» 16 сентября, а ростовчане проведут матч с московским «Динамо» 17 сентября.

Ранее «Ахмат» победил махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ.