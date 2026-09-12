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В «Зените» назвали беспределом судейство в РПЛ

Тренер «Зенита» Оливейра назвал беспределом судейство в РПЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра подверг критике судейство после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спросил у судьи, он сказал, что в борьбе. Тогда в любой борьбе человек может забрать мяч в руки… По мне, это очевидной пенальти. Столько беспредела… Столько ошибок против нашей команды. Мы хотим справедливости», — указал он.

Недовольство Оливейры вызвал эпизод, произошедший в начале первого тайма, когда мяч попал в руку полузащитнику «Локомотива» Сергею Бабкину во время верховой борьбы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Зенита». Счет в матче открыли «железнодорожники», на 18-й минуте отличился Александр Руденко с передачи Сергея Бабкина. «Зенит» сравнял на 47-й минуте благодаря голу Кевина Андраде. На 70-й минуте Луис Энрике при ассисте Педро вывел петербуржцев вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Никита Новиков.

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Балтикой» в матче РПЛ.

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