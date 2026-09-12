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«В общих чертах»: Трусова о планах на будущие выступления

Фигуристка Трусова: планы на будущее в общих чертах намечены
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале рассказала о планах на свои предстоящие выступления.

«Планы на будущее в общих чертах намечены, график тренировок выстроен, работаю в привычном режиме. Следующий чек-поинт сезона – контрольные прокаты, а дальше… А дальше я стараюсь не загадывать», — указала она.

6 сентября Трусова завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Японии. Спортсменка представила показательную программу, поставленную по мотивам сериала «Очень странные дела». Четверной лутц она исполнила первым элементом, после чего также выполнила тройной риттеберг, тройной сальхов, каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов + двойной аксель, сольный двойной аксель. За свое выступление она набрала 146,14 балла, что дало ей в общей сумме 221,06 балла.

Зимой 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры. В августе она получила нейтральный статус.

Ранее олимпийская чемпионка назвала фантастическим прыжок Трусовой.

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