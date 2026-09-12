Чемпион Олимпиады назвал Загитову не лучшим примером для подражания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Алину Загитову не лучшим примером для подражания из-за того, что она в 2026 году 124 раза нарушила ПДД, передает РИА Новости.

«В ее случае ведь это имеет уже систематический характер, граничащий с наплевательским отношением почти ко всем правилам, что совсем нехорошо. Тем более для такой медийной личности как Алина, на которую равняется молодежь. Это не самый лучший пример для подражания», — сказал Васильев.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Илья Авербух раскрыл, переедет ли Загитова в Казань ради школы.