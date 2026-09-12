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Комментатор заявил, что Головин не сказал последнего слова в европейском футболе

Комментатор Орлов: Головин не сказал последнего слова в европейском футболе
Panoramic/Global Look Press

Комментатор и журналист Геннадий Орлов заявил, что футболист «Монако» Александр Головин не сказал последнего слова в европейском футболе, передает Bobsoccer.

«Александр сделал хорошую карьеру во французском чемпионате, он лидер «Монако», зачем ему опускаться в РПЛ? Заработать на квартиру? Он в самом футбольном соку и не сказал последнего слова в европейском футболе», — сказал Орлов.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Монако» идет на первом месте, набрав девять очков из девяти возможных. В следующем туре «Монако» сыграет на выезде со «Страсбуром». Встреча пройдет 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее тренер петербургского «Зенита» заявил, что Головин пригодится любой команде Российской премьер-лиги..

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