«Находится в прайме»: тренер «Краснодара» о достижениях Сафонова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов находится в в расцвете карьеры, передает «Чемпионат».

«Матвей в последнее время часто нас радует своими титулами, своей успешной игрой. Я думаю, что он 100% заслужил не только топ-10, а самые высокие места, поэтому пока я не поздравлял его, рад их победе в прошлом матче Лиги чемпионов. Сейчас важно выйти на победную серию Матвея, как можно больше играть на ноль. Он сейчас, как модно говорить, находится в прайме», — сказал Мусаев.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на 12 месте, имея в активе два балла. В следующем туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Брестом». Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

Ранее Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» на старте в Лиги чемпионов.