«Дали хорошее начало»: Сафонов о победе «ПСЖ» на старте Лиги чемпионов

Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче со «Слованом» в Лиге чемпионов

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале высказался о победе в матче со «Слованом» в Лиге чемпионов.

«Дали хорошее начало группового этапа в Лиге чемпионов», — написал Сафонов.

9 сентября «ПСЖ» обыграл словацки «Слован» в матче Лиги чемпионов со счетом 6:1. Сафонов совершил три сейва и один раз удачно сыграл на выходе.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу прошлого сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на 12 месте, имея в активе два балла. В следующем туре «ПСЖ» сыграет на выезде с «Брестом». Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени.

Ранее Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира.